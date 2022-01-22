Меркушина замінить Джиму у жіночій естафеті в Антгольці

Жіноча естафета розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Відбулася зміна у складі жіночої збірної України з біатлону на сьомому етапі Кубка світу, що проходить в Антгольц-Антерсельві.

Про це повідомляє Український біатлон.

Збірна України мала стартувати у жіночій естафеті Антгольцу у складі Валентини Семеренко, Дар'ї Блашко, Юлії Джими та Олена Білосюк. У такому форматі спортсменки бігли б уперше у сезоні 2021/22.

Утім, перед стартом гонки відбулася зміна у складі жіночої команди. Замість Юлії Джими, яка мала бігти третій етап Кубка світу, на нього поставили Анастасію Меркушину.

Рішення змінити склад жіночої естафети було ухвалене після аналізу стану Джими. Лідерка збірної України отримала від тренерів можливість відпочити.

Перед жіночою естафетою Джима брала участь в індивідуальній гонці (дистанція 15 км). Її українська біатлоністка закінчила з одним із найгірших результатів у кар'єрі - 80-е місце з сімома хвилинами штрафу.

Таким чином, склад збірної України у жіночій естафеті виглядатиме наступним чином:

Валентина Семеренко - Дар'я Блашко - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк

Жіноча естафета розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, визначився склад збірної України на Олімпіаду в Пекіні.