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Насико зупинився за крок від медалі в спринті на Кубку IBU

Сьогодні 14:22 216 0
Усі українські біатлоністи фінішували у заліковій зоні
Насико зупинився за крок від медалі в спринті на Кубку IBU
#Андрій Доценко, #Кубок IBU, #Денис Насико, #Андрій Орлик, #Руслан Ткаленко, #Віталій Труш, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Брезно-Осрблі відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Переміг у спринті француз Емільєн Клод. Сіндре Петтерсен з Норвегії став другим. Третім фінішував росіянин Петр Пащенко. За крок від призового місця залишився українець Денис Насико.

Також у ТОП-20 фінішували Руслан Ткаленко, Віталій Труш та Андрій Доценко. Перші очки заробив і Андрій Орлик, який фінішував на 27-у місці.

Кубок IBU
Брезно-Осрблі, Словаччина
Спринт, Чоловіки
15 січня
1. Емільєн Клод (1+0) 24:35,8
2. Сіндре Петтерсен (0+3) +15,0
3. Петр Пащенко (0+1) +17,5
4. Денис Насико (1+1) +17,7
...
12. Руслан Ткаленко (0+3) +57,7
16. Віталий Труш (1+0) +1:11,8
17. Андрій Доценко (1+0) +1:14,7
27. Андрій Орлик (2+0) +1:39,5

Раніше збірна України назвала склад на чоловічу естафету.

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