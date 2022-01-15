Насико зупинився за крок від медалі в спринті на Кубку IBU

Усі українські біатлоністи фінішували у заліковій зоні

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Брезно-Осрблі відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Переміг у спринті француз Емільєн Клод. Сіндре Петтерсен з Норвегії став другим. Третім фінішував росіянин Петр Пащенко. За крок від призового місця залишився українець Денис Насико.

Також у ТОП-20 фінішували Руслан Ткаленко, Віталій Труш та Андрій Доценко. Перші очки заробив і Андрій Орлик, який фінішував на 27-у місці.

Кубок IBU

Брезно-Осрблі, Словаччина

Спринт, Чоловіки

15 січня