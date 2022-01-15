Насико зупинився за крок від медалі в спринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У словацькому Брезно-Осрблі відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Переміг у спринті француз Емільєн Клод. Сіндре Петтерсен з Норвегії став другим. Третім фінішував росіянин Петр Пащенко. За крок від призового місця залишився українець Денис Насико.
Також у ТОП-20 фінішували Руслан Ткаленко, Віталій Труш та Андрій Доценко. Перші очки заробив і Андрій Орлик, який фінішував на 27-у місці.
Кубок IBU
Брезно-Осрблі, Словаччина
Спринт, Чоловіки
15 січня
1. Емільєн Клод (1+0) 24:35,8
2. Сіндре Петтерсен (0+3) +15,0
3. Петр Пащенко (0+1) +17,5
4. Денис Насико (1+1) +17,7
...
12. Руслан Ткаленко (0+3) +57,7
16. Віталий Труш (1+0) +1:11,8
17. Андрій Доценко (1+0) +1:14,7
27. Андрій Орлик (2+0) +1:39,5