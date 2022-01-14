Журавок - у ТОП-20 спринту Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
У словацькому Брезно-Осрблі відбулася жіноча спринтерська гонка.
Переможницею жіночого спринту стала француженка Каміла Бене. На фініші вона випередила двох росіянок - Євгенію Буртасову та Наталію Гербулову.
Найкращою з українок стала Юлія Журавок, яка закрила усі десять мішеней, проте на дистанції програла 1:06 хвилини та посіла 16 місце.
Водночас Віта Семеренко взагалі не фінішувала у спринтерській гонці. Вже після першого вогневого рубежу біатлоністка пішла на три кола штрафу, вийшовши з них на 73-му місці, а на останньому колі біатлоністка знялася з гонки.
Кубок IBU
Брезно-Осрблі, Словаччина
Спринт, Жінки
14 січня
1. Каміла Бене (Франція, 0+0) 19:51.1
2. Євгенія Буртасова (Росія, 0+0) +13.4
3. Наталія Гербулова (Росія, 0+0) +18.2
4. Гілонне Гігонна (Франція, 0+0) +25.9
5. Аманда Лайтфут (Велика Британія, 0+0) +30.8
6. Дженні Енодд (Норвегія, 0+0) +31.5
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16. Юлія Журавок (Україна, 0+0) +1:04.9
26. Катерина Бех (Україна, 1+1) +1:25.7
27. Ольга Абрамова (Україна, 1+0) +1:27.6
39. Валерія Дмитренко (Україна, 0+1) +1:56.7
50. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:30.6
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Віта Семеренко (Україна, 3+2) - не фінішувала