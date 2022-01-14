Журавок - у ТОП-20 спринту Кубка IBU

Чотирьом українським біатлоністкам вдалося фінішувати у заліковій зоні.

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Брезно-Осрблі відбулася жіноча спринтерська гонка.

Переможницею жіночого спринту стала француженка Каміла Бене. На фініші вона випередила двох росіянок - Євгенію Буртасову та Наталію Гербулову.

Найкращою з українок стала Юлія Журавок, яка закрила усі десять мішеней, проте на дистанції програла 1:06 хвилини та посіла 16 місце.

Водночас Віта Семеренко взагалі не фінішувала у спринтерській гонці. Вже після першого вогневого рубежу біатлоністка пішла на три кола штрафу, вийшовши з них на 73-му місці, а на останньому колі біатлоністка знялася з гонки.

Кубок IBU

Брезно-Осрблі, Словаччина

Спринт, Жінки

14 січня

1. Каміла Бене (Франція, 0+0) 19:51.1

2. Євгенія Буртасова (Росія, 0+0) +13.4

3. Наталія Гербулова (Росія, 0+0) +18.2

4. Гілонне Гігонна (Франція, 0+0) +25.9

5. Аманда Лайтфут (Велика Британія, 0+0) +30.8

6. Дженні Енодд (Норвегія, 0+0) +31.5

...

16. Юлія Журавок (Україна, 0+0) +1:04.9

26. Катерина Бех (Україна, 1+1) +1:25.7

27. Ольга Абрамова (Україна, 1+0) +1:27.6

39. Валерія Дмитренко (Україна, 0+1) +1:56.7

50. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:30.6

...

Віта Семеренко (Україна, 3+2) - не фінішувала