Цимбал: Відпрацював на максимум

Український біатлоніст Богдан Цимбал вірить у свій прогрес.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Задоволений ходом, лижами, сервіс дуже добре попрацював. Незадоволений лише промахом, оскільки тут завжди дуже велика щільність результатів. І я розумів, що за такої хорошої погоди буде дуже багато "нулів", усі будуть добре стріляти. Розумів, що треба добре працювати на стрільбі: і швидко, і точно. Швидко не вийшло, але один промах - це не так багато. Попрацювали, постаралися, відпрацював до останнього метру. Не було моменту, де я міг би додати. Я відпрацював на максимум того, що я готовий зараз.

Сподіваюся, що так буде стабільно і буду покращувати. Добре себе почував, думаю, що в естафеті та переслідуванні почуватимуся не гірше. Будемо працювати, старатися показати хороший результат", - сказав Цимбал.