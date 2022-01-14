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Цимбал: Відпрацював на максимум

Сьогодні 13:13 141 0
Цимбал: Відпрацював на максимум
Цимбал: Відпрацював на максимум
#Кубок світу з біатлону, #Богдан Цимбал

Джерело - suspilne.media.

Український біатлоніст Богдан Цимбал вірить у свій прогрес.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Задоволений ходом, лижами, сервіс дуже добре попрацював. Незадоволений лише промахом, оскільки тут завжди дуже велика щільність результатів. І я розумів, що за такої хорошої погоди буде дуже багато "нулів", усі будуть добре стріляти. Розумів, що треба добре працювати на стрільбі: і швидко, і точно. Швидко не вийшло, але один промах - це не так багато. Попрацювали, постаралися, відпрацював до останнього метру. Не було моменту, де я міг би додати. Я відпрацював на максимум того, що я готовий зараз.

Сподіваюся, що так буде стабільно і буду покращувати. Добре себе почував, думаю, що в естафеті та переслідуванні почуватимуся не гірше. Будемо працювати, старатися показати хороший результат", - сказав Цимбал.

Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.

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