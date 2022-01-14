Цимбал встановив особистий рекорд кар'єри на Кубку світу

Джерело - suspilne.media.
24-річний український біатлоніст Богдан Цимбал встановив особистий рекорд на шостому етапі Кубка світу у Рупольдингу.
Цимбал провів спринт з одним промахом, показав 22-й хід на дистанції (другий серед українців) і зрештою фінішував на 17-му місці. Цей результат - його рекорд на рівні Кубка світу.
Попереднє найвище досягнення Богдан встановив на чемпіонаті світу-2021 в Поклюці: 18-е місце в переслідуванні. Також у цьому сезоні (2021/22) він одного разу фінішував 19-м.
Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.