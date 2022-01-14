Цимбал встановив особистий рекорд кар'єри на Кубку світу

Чоловіча збірна України провела один з найкращих стартів у сезоні 2021/22

24-річний український біатлоніст Богдан Цимбал встановив особистий рекорд на шостому етапі Кубка світу у Рупольдингу.

Цимбал провів спринт з одним промахом, показав 22-й хід на дистанції (другий серед українців) і зрештою фінішував на 17-му місці. Цей результат - його рекорд на рівні Кубка світу.

Попереднє найвище досягнення Богдан встановив на чемпіонаті світу-2021 в Поклюці: 18-е місце в переслідуванні. Також у цьому сезоні (2021/22) він одного разу фінішував 19-м.

Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.