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Цимбал встановив особистий рекорд кар'єри на Кубку світу

Сьогодні 08:11 337 0
Чоловіча збірна України провела один з найкращих стартів у сезоні 2021/22
Цимбал встановив особистий рекорд кар'єри на Кубку світу
#біатлон, #Кубок світу з біатлону, #Богдан Цимбал

Джерело - suspilne.media.

24-річний український біатлоніст Богдан Цимбал встановив особистий рекорд на шостому етапі Кубка світу у Рупольдингу.

Цимбал провів спринт з одним промахом, показав 22-й хід на дистанції (другий серед українців) і зрештою фінішував на 17-му місці. Цей результат - його рекорд на рівні Кубка світу.

Попереднє найвище досягнення Богдан встановив на чемпіонаті світу-2021 в Поклюці: 18-е місце в переслідуванні. Також у цьому сезоні (2021/22) він одного разу фінішував 19-м.

Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.

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