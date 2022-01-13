Збірна України назвала склад на жіночу естафету

Естафетні гонки продовжать програму шостого етапу Кубка світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на жіночу естафету в Рупольдингу.

Представляти нашу країни будуть: Ірина Петренко - Юлія Джима - Валентина Семеренко - Анастасія Меркушина

За інформацією Суспільне Спорт від Уроша Велепця, такий склад продиктований бажанням дати можливість стартувати усім біатлоністкам в естафеті, щоб подивитися на стан атлеток. Саме тому не бігтиме Олена Білосюк, яка повинна повернутися в склад естафети на етапі Кубка світу в Антгольці.

Гонка відбудеться у п'ятницю, 14 січня, о 15:30.

Нагадаємо, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.