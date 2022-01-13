Стаховський завершив професійну кар'єру
Сьогодні 17:20 389
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:54 2884
Збірна Сербії розгромила Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:32 330 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:15 6738 2
Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина третя
Сьогодні 20:13 113
Кличко підтримав Шевченка
Сьогодні 17:40 821
Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу
Сьогодні 17:01 418
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:35 36383
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:52 17108
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 11:46 15423 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Підручний: З першим пострілом стоячи трішки поспішив

Сьогодні 18:42 202 0
Дмитро Підручний прокоментував свій результат у спринті
Підручний: З першим пострілом стоячи трішки поспішив
Фото - gettyimages
#Кубок світу з біатлону, #Дмитро Підручний

Джерело - sport.ua.

Лідер збірної України Дмитро Підручний вніс корективи у стрільбу перед спринтом на Кубку світу у Рупольдингу.

Про це розповів сам біатлоніст в коментарі Суспільному.

"Як бачимо, не все вийшло, тому що допустив один промах, але сьогодні набагато краще відчував себе на рубежі – старався згадати ті кращі гонки, коли я добре стріляв і сьогодні намагався це реалізувати. На жаль, з першим пострілом стоячи трішки поспішив. Далі відпрацював на "добре", позначав хороші постріли. Те ж саме лежачи – працював чітко, налаштовувався так, щоб стріляти не швидко, але точно.

Зробили корекцію в стрілкових нюансах: позавчора і вчора на тренуваннях старалися це реалізувати. І вчора на тренуванні не було жодного промаху, все було чітко, ну і сьогодні на стрільбі все виходило, але цей один промах… На жаль, поспішив з цим пострілом, не допрацював", - відзначив Підручний.

Нагадаємо, Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу.

Коментарі ()