Підручний: З першим пострілом стоячи трішки поспішив

Лідер збірної України Дмитро Підручний вніс корективи у стрільбу перед спринтом на Кубку світу у Рупольдингу.

Про це розповів сам біатлоніст в коментарі Суспільному.

"Як бачимо, не все вийшло, тому що допустив один промах, але сьогодні набагато краще відчував себе на рубежі – старався згадати ті кращі гонки, коли я добре стріляв і сьогодні намагався це реалізувати. На жаль, з першим пострілом стоячи трішки поспішив. Далі відпрацював на "добре", позначав хороші постріли. Те ж саме лежачи – працював чітко, налаштовувався так, щоб стріляти не швидко, але точно.

Зробили корекцію в стрілкових нюансах: позавчора і вчора на тренуваннях старалися це реалізувати. І вчора на тренуванні не було жодного промаху, все було чітко, ну і сьогодні на стрільбі все виходило, але цей один промах… На жаль, поспішив з цим пострілом, не допрацював", - відзначив Підручний.