В умовах пандемії коронавірусу на перший план вийде збереження команди для участі на Олімпіаді-2022.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Завдання - доїхати до Пекіна. Бачите, щодня коронавірус косить спортсменів на цих змаганнях: і на юніорських, і на IBU, і тут також - майже у кожній команді. Говорив з болгарами - ще в однієї дівчини знайшли позитивний тест. Основне - зберегти команду. Інше - підібрати п'ятірку найкращих, щоб ми поїхали у Пекін. Є ще місяць, щоб вийти на високий рівень. Але зараз я розумію, що за високі місця можуть боротися Джима і естафети ще є. Те, що реально на сьогодні. Але є ще час - подивимося", - відзначив Бринзак.