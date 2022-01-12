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Визначився склад збірної України на чоловічий спринт шостого етапу Кубка світу

Сьогодні 18:57 221 0
Став відомий склад збірної України
Визначився склад збірної України на чоловічий спринт шостого етапу Кубка світу
Фото - gettyimages
#Дмитро Підручний

Джерело - suspilne.media.

У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону у  німецькому Рупольдингу відбудеться чоловічий спринт.

Про це повідомляє Суспільне.

У чоловічій спринтерській гонці заявлено п'ять біатлоністів. У порівнянні з попереднім етапом Кубка світу в Обергофі змін не відбулося - на старт вийдуть ті ж п'ять спортсменів - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Старт-лист спринту:

11. Дмитро Підручний
29. Антон Дудченко
61. Артем Прима
67. Богдан Цимбал
110. Артем Тищенко

Спринт відбудеться у четвер, 13 січня. Початок о 15:30 за київським часом.

Раніше, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.

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