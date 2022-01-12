Визначився склад збірної України на чоловічий спринт шостого етапу Кубка світу

Джерело - suspilne.media.
У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбудеться чоловічий спринт.
Про це повідомляє Суспільне.
У чоловічій спринтерській гонці заявлено п'ять біатлоністів. У порівнянні з попереднім етапом Кубка світу в Обергофі змін не відбулося - на старт вийдуть ті ж п'ять спортсменів - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
Старт-лист спринту:
11. Дмитро Підручний
29. Антон Дудченко
61. Артем Прима
67. Богдан Цимбал
110. Артем Тищенко
Спринт відбудеться у четвер, 13 січня. Початок о 15:30 за київським часом.
Раніше, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.