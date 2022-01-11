Визначився склад збірної України на жіночий спринт шостого етапу Кубка світу

Джерело - suspilne.media.
Шостий етап Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу розпочнеться жіночою спринтерською гонкою.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
На цю гонку заявлено п'ять українок, у порівнянні з попереднім етапом Кубка світу відбулося дві заміни: Анастасія Меркушина та Ірина Петренко замінять Ольгу Абрамову та Катерину Бех (вони обидві стартуватимуть на Кубку IBU).
Також у гонці стартуватимуть Валентина Семеренко, Юлія Джима та Дар'я Блашко - вони розпочнуть гонку у першій та другій стартовій групі.
Старт-лист спринту:
15. Валентина Семеренко
39. Юлія Джима
45. Дар'я Блашко
68. Ірина Петренко
107. Анастасія Меркушина
Нагадаємо, Блашко - найкраща з українок на гонці переслідування в Обергофі.