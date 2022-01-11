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Визначився склад збірної України на жіночий спринт шостого етапу Кубка світу

Сьогодні 20:57 298 0
Старт-лист на жіночий спринт шостого етапу Кубка світу з біатлон
Визначився склад збірної України на жіночий спринт шостого етапу Кубка світу

Джерело - suspilne.media.

Шостий етап Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу розпочнеться жіночою спринтерською гонкою.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На цю гонку заявлено п'ять українок, у порівнянні з попереднім етапом Кубка світу відбулося дві заміни: Анастасія Меркушина та Ірина Петренко замінять Ольгу Абрамову та Катерину Бех (вони обидві стартуватимуть на Кубку IBU).

Також у гонці стартуватимуть Валентина Семеренко, Юлія Джима та Дар'я Блашко - вони розпочнуть гонку у першій та другій стартовій групі.

Старт-лист спринту: 

15. Валентина Семеренко
39. Юлія Джима
45. Дар'я Блашко
68. Ірина Петренко
107. Анастасія Меркушина

Нагадаємо, Блашко - найкраща з українок на гонці переслідування в Обергофі.

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