Визначився склад збірної України на жіночий спринт шостого етапу Кубка світу

Старт-лист на жіночий спринт шостого етапу Кубка світу з біатлон

Шостий етап Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу розпочнеться жіночою спринтерською гонкою.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На цю гонку заявлено п'ять українок, у порівнянні з попереднім етапом Кубка світу відбулося дві заміни: Анастасія Меркушина та Ірина Петренко замінять Ольгу Абрамову та Катерину Бех (вони обидві стартуватимуть на Кубку IBU).

Також у гонці стартуватимуть Валентина Семеренко, Юлія Джима та Дар'я Блашко - вони розпочнуть гонку у першій та другій стартовій групі.

Старт-лист спринту:

15. Валентина Семеренко

39. Юлія Джима

45. Дар'я Блашко

68. Ірина Петренко

107. Анастасія Меркушина

Нагадаємо, Блашко - найкраща з українок на гонці переслідування в Обергофі.