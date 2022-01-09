Українки поза ТОП-20 спринту на Кубку IBU в Брезно-Осрблі

Джерело - Чемпіон.
У словацькому Брезно-Осрблі на 4-му етапі Кубку IBU відбувся жіночий спринт.
Україну в цій гонці представляли: Надія Бєлкіна, Юлія Журоавок, Віта Семеренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Рассказова та Христина Дмитренко.
Троє українок змогли заробити залікові бали. Юлія Журавок з чистою стрільбою стала 27-ю. Надія Бєлкіна, яка також відпрацювала без хиб завоювала 31-е місце. Віта Семеренко фінішувала з 34-м результатом.
Перемогу здобула росіянка Лариса Кукліна з Росії, друге місце завоювала норвежка Раґнільд Фемштейневік. Трійку замкнула ще одна представниця Росії Вікторія Сливко.
Кубок IBU
Четвертий етап, Брезно-Осрблі
Спринт, жінки
9 січня
1. Лариса Кукліна (0+0) 20:24,1
2. Раґнільд Фемштейневік (1+0) +2,4
3. Вікторія Сливко (0+0) +12,3
...
27. Юлія Журавок (0+0) +1:16,8
31. Надія Бєлкіна (0+0) +1:20,6
34. Віта Семеренко (2+0) +1:26,5
41. Валерія Дмитренко (0+1) +1:37,4
68. Анастасія Рассказова (0+1) +2:41,8
71. Христина Дмитренко (1+1) +2:48,2
Нагадаємо, Блашко - у ТОП-25 гонки переслідування в Обергофі.