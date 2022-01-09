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Українки поза ТОП-20 спринту на Кубку IBU в Брезно-Осрблі

Сьогодні 19:37 119 0
Відбувся другий спринт на четвертому етапі Кубка IBU
Українки поза ТОП-20 спринту на Кубку IBU в Брезно-Осрблі
#Надія Бєлкіна, #Віта Семеренко, #Журавок, #Кубок IBU

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Брезно-Осрблі на 4-му етапі Кубку IBU відбувся жіночий спринт.

Україну в цій гонці представляли: Надія Бєлкіна, Юлія Журоавок, Віта Семеренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Рассказова та Христина Дмитренко.

Троє українок змогли заробити залікові бали. Юлія Журавок з чистою стрільбою стала 27-ю. Надія Бєлкіна, яка також відпрацювала без хиб завоювала 31-е місце. Віта Семеренко фінішувала з 34-м результатом.

Перемогу здобула росіянка Лариса Кукліна з Росії, друге місце завоювала норвежка Раґнільд Фемштейневік. Трійку замкнула ще одна представниця Росії Вікторія Сливко.

Кубок IBU
Четвертий етап, Брезно-Осрблі
Спринт, жінки
9 січня
1.  Лариса Кукліна  (0+0)  20:24,1
2.  Раґнільд Фемштейневік  (1+0)  +2,4
3.  Вікторія Сливко  (0+0)  +12,3
...
27.  Юлія Журавок  (0+0)  +1:16,8
31.  Надія Бєлкіна  (0+0)  +1:20,6
34.  Віта Семеренко  (2+0)  +1:26,5
41.  Валерія Дмитренко  (0+1)  +1:37,4
68.  Анастасія Рассказова  (0+1)  +2:41,8
71.  Христина Дмитренко  (1+1)  +2:48,2

Нагадаємо, Блашко - у ТОП-25 гонки переслідування в Обергофі.

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