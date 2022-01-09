Українки поза ТОП-20 спринту на Кубку IBU в Брезно-Осрблі

Відбувся другий спринт на четвертому етапі Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Брезно-Осрблі на 4-му етапі Кубку IBU відбувся жіночий спринт.

Україну в цій гонці представляли: Надія Бєлкіна, Юлія Журоавок, Віта Семеренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Рассказова та Христина Дмитренко.

Троє українок змогли заробити залікові бали. Юлія Журавок з чистою стрільбою стала 27-ю. Надія Бєлкіна, яка також відпрацювала без хиб завоювала 31-е місце. Віта Семеренко фінішувала з 34-м результатом.

Перемогу здобула росіянка Лариса Кукліна з Росії, друге місце завоювала норвежка Раґнільд Фемштейневік. Трійку замкнула ще одна представниця Росії Вікторія Сливко.

Кубок IBU

Четвертий етап, Брезно-Осрблі

Спринт, жінки

9 січня

1. Лариса Кукліна (0+0) 20:24,1 2. Раґнільд Фемштейневік (1+0) +2,4 3. Вікторія Сливко (0+0) +12,3 ... 27. Юлія Журавок (0+0) +1:16,8 31. Надія Бєлкіна (0+0) +1:20,6 34. Віта Семеренко (2+0) +1:26,5 41. Валерія Дмитренко (0+1) +1:37,4 68. Анастасія Рассказова (0+1) +2:41,8 71. Христина Дмитренко (1+1) +2:48,2

Нагадаємо, Блашко - у ТОП-25 гонки переслідування в Обергофі.