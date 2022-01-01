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Меркушина: Я просто не могла нормально дихати

Сьогодні 10:55 693 0
Українська біатлоністка - про перенесену хворобу
Меркушина: Я просто не могла нормально дихати
#Анастасія Меркушина

Джерело - XSport.

Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина дуже складно перенесла хворобу.

Про це заявила сама спортсменка.

"Після контрольних стартів я відпрацювала ще один підготовчий цикл, після чого почалися проблеми зі здоров'ям. Стан був болючим. Навіть важко його описати. Декілька тренувань довелося пропустити, після чого мені стало легше. Потім, коли вийшла бігти індивідуальну гонку в Естерсунді, проблеми знову з'явилися. Я просто не могла нормально дихати і була відверто шокована цим. Спочатку думала, що може просто такий день або мороз вплинув.

За рекомендацією лікарів протягом кількох днів я не виходила надвір, відпочивала. Здавалося, що до естафети підійшла в нормальному стані, але під час гонки знову проявилися ті ж симптоми. Лікар у Києві сказав, що в мене отит, ларингіт, бронхоспазм, а я цього не відчувала. У житті я цього не відчувала, у мене нічого не боліло, але при цьому все запаленот. Вже потім спілкувалася з іншими дівчатами і ті мали такі ж симптоми. На жаль, я підхопила вірус", - сказала Меркушина.

Нагадаємо, Меркушина та Труш виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті України.

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