Меркушина та Труш виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат України з біатлону після програми особистих стартів (спринти та переслідування) продовжився командними гонками.
За попереднім планом, спершу мали відбутися класичні естафети, а тоді - одиночні змішані, але їх порядок змінили. Тож спершу, у неділю, біатлоністи змагалися в одиночному міксті.
Команда Закарпатської області виграла чемпіонат України, срібло у Харківській області, а бронза у команди Чернігівська-1. Перемога Закарпаття стала досить переконливою - з великим відривом, навіть попри одне штрафне коло.
Чемпіонат України з біатлону
Одиночна змішана естафета
26 грудня
1. Закарпатська обл. - 50:45
Анастасія Меркушина
Віталій Труш
2. Харківська обл. - 52:26
Любов Кіпяченкова
Олександр Пономаренко
3. Чернігівська обл. 1 - 54:52
Валерія Дмитренко
Владислав Романчич
Нагадаємо, Орлик здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України.