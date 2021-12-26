Меркушина та Труш виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті України

Перемога Закарпаття стала досить переконливою

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України з біатлону після програми особистих стартів (спринти та переслідування) продовжився командними гонками.

За попереднім планом, спершу мали відбутися класичні естафети, а тоді - одиночні змішані, але їх порядок змінили. Тож спершу, у неділю, біатлоністи змагалися в одиночному міксті.

Команда Закарпатської області виграла чемпіонат України, срібло у Харківській області, а бронза у команди Чернігівська-1. Перемога Закарпаття стала досить переконливою - з великим відривом, навіть попри одне штрафне коло.

Чемпіонат України з біатлону

Одиночна змішана естафета

26 грудня

1. Закарпатська обл. - 50:45

Анастасія Меркушина

Віталій Труш

2. Харківська обл. - 52:26

Любов Кіпяченкова

Олександр Пономаренко

3. Чернігівська обл. 1 - 54:52

Валерія Дмитренко

Владислав Романчич

Нагадаємо, Орлик здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України.