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Прямі трансляції

Меркушина та Труш виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті України

Сьогодні 13:56 106 0
Перемога Закарпаття стала досить переконливою
Меркушина та Труш виграли одиночну змішану естафету на чемпіонаті України
#Анастасія Меркушина, #Віталій Труш

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України з біатлону після програми особистих стартів (спринти та переслідування) продовжився командними гонками.

За попереднім планом, спершу мали відбутися класичні естафети, а тоді - одиночні змішані, але їх порядок змінили. Тож спершу, у неділю, біатлоністи змагалися в одиночному міксті.

Команда Закарпатської області виграла чемпіонат України, срібло у Харківській області, а бронза у команди Чернігівська-1. Перемога Закарпаття стала досить переконливою - з великим відривом, навіть попри одне штрафне коло.

Чемпіонат України з біатлону
Одиночна змішана естафета
26 грудня
1. Закарпатська обл. - 50:45
Анастасія Меркушина  
Віталій Труш 
2. Харківська обл. - 52:26
Любов Кіпяченкова  
Олександр Пономаренко  
3.  Чернігівська обл. 1 - 54:52
Валерія Дмитренко 
Владислав Романчич 

Нагадаємо, Орлик здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України.

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