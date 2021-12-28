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Бєлкіна: Пропустила Шушен через температуру

Сьогодні 10:25 173 0
Надія Бєлкіна прокоментувала відсутність на першому етапі Кубка IBU
Бєлкіна: Пропустила Шушен через температуру
#Надія Бєлкіна

Джерело - Biathlon News.

Біатлоністка збірної України Надія Бєлкіна пропустила перший етап Кубка IBU у норвезькому Шушені через високу температуру.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Я пропустила Шушен, бо я мала температуру 37 і вище. Тому не було жодної роботи, я цілий тиждень просто просиділа. Потихеньку зараз входжу у форму.

Мені було тяжко після хвороби, швидкісної роботи не було, дихалося дуже тяжко. Нині вже легше", - сказала Бєлкіна.

Раніше, визначились переможці класичної естафети на чемпіонаті України.

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