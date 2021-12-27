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Визначились переможці класичної естафети на чемпіонаті України

Сьогодні 13:55 237 0
Відбулися останні гонки чемпіонату України
Визначились переможці класичної естафети на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

У Буковелі класичними естафетами завершився чемпіонат України-2021 з біатлону.

Перемогу у чоловічій естафеті здобули сумські біатлоністи - Владислав Чихар, Богдан Борковський, Сергій Супрун, Дмитро Грущак. А серед жінок найкращий результат показали представниці Чернігівської області - сестри Валерія та Христина Дмитренко, Марія Голоборода та Валерія Шичкіна.

Чемпіонат України з біатлону
Естафета, Чоловіки
27 грудня
1. Сумська обл. - 1 (Владислав Чихар (0+0), Богдан Борковський (0+0), Сергій Супрун (1+0), Дмитро Грущак (0+0)) - 1:19:25,9 (1 промах)
2. Харківська обл. (Євген Завада (0+0), Олександр Пономаренко (0+0), Марк Козак (0+0), Степан Кінаш (0+0)) - 1:22:08,5 (0)
3. Чернігівська обл. - 1 (Ілля Дьяков (0+0), Максим Заровний (0+1), Олег Лисенко (0+0), Владислав Романчич (0+0)) - 1:22:39,6 (1)
Чемпіонат України з біатлону
Естафета, Жінки
27 грудня
1. Чернігівська обл. - 1 (Валерія Дмитренко (0+0), Марія Голоборода (0+0), Валерія Шичкіна (0+0), Христина Дмитренко (0+0)) - 1:16:56,3 (0)
2. Львівська обл. (Олена Городна (0+0), Вероніка Шевчик (0+0), Юліана Тейкало (0+2), Юлія Городна (0+0)) - 1:21:04,3 (2)
3. м. Київ (Лілія Стеблина (0+0), Вікторія Крипак (0+0), Маргарита Литвиненко (0+0), Лариса Кондрашова (1+1)) - 1:23:14,4 (2)

Нагадаємо, Орлик здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України.

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