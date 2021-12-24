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Орлик здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України

Сьогодні 14:35 150 0
Представник Чернігівської області здобув свою першу особисту перемогу у рамках ЧУ
Орлик здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України
#Андрій Орлик, #Телень, #Боровик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 грудня, відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату України з біатлону-2021 на арені в Буковелі.

Перемогу здобув представник Чернігівської області Андрій Орлик. Він з трьома промахами випередив Романа Боровика. Трійку замкнув Сергій Телень.

Орлик завоював першу особисту перемогу у рамках чемпіонатів України. Раніше, в минулому сезоні, він ставав національним чемпіоном у складі чоловічої естафети.

Чемпіонат України
Гонка переслідування, Чоловіки
24 грудня
1. Андрій Орлик (Чернігівська область, 0+1+1+2)
2. Роман Боровик (Сумська область, 1+0+2+2)
3. Сергій Телень (Чернігівська область, 0+1+1+1)
4. Степан Кінаш (Харківська область, 0+1+1+0)
5. Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+1+0+0)
6. Дмитро Грущак (Сумська область, 2+0+3+2)

Раніше Журавок виграла гонку переслідування.

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