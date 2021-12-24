Орлик здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України

Представник Чернігівської області здобув свою першу особисту перемогу у рамках ЧУ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 грудня, відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату України з біатлону-2021 на арені в Буковелі.

Перемогу здобув представник Чернігівської області Андрій Орлик. Він з трьома промахами випередив Романа Боровика. Трійку замкнув Сергій Телень.

Орлик завоював першу особисту перемогу у рамках чемпіонатів України. Раніше, в минулому сезоні, він ставав національним чемпіоном у складі чоловічої естафети.

Чемпіонат України

Гонка переслідування, Чоловіки

24 грудня

1. Андрій Орлик (Чернігівська область, 0+1+1+2)

2. Роман Боровик (Сумська область, 1+0+2+2)

3. Сергій Телень (Чернігівська область, 0+1+1+1)

4. Степан Кінаш (Харківська область, 0+1+1+0)

5. Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+1+0+0)

6. Дмитро Грущак (Сумська область, 2+0+3+2)

Раніше Журавок виграла гонку переслідування.