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Журавок виграла гонку переслідування на чемпіонаті України

Сьогодні 13:50 208 0
Відбувся жіночий перс'ют у рамках чемпіонату України
Журавок виграла гонку переслідування на чемпіонаті України
#Надія Бєлкіна, #Журавок, #Рассказова

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 грудня, відбулася жіноча гонка переслідування в рамках чемпіонату України з біатлону-2021 на арені в Буковелі.

Переможницею гонки і чемпіонкою України стала Юлія Журавок. Вона з одним промахом випередила Надію Бєлкіну на 45 секунд. Трійку замкнула Анастасія Рассказова, яка допустила 4 хиби на останніх двох вогневих рубежах.

Це перший титул Журавок після її виходу з декрету та вже друга медаль на цьому чемпіонаті. Востаннє Юлія ставала чемпіонкою України ще в сезоні 2015/16. Тоді вона перемогла у спринті й масстарті.

Чемпіонат України
Гонка переслідування, Жінки
24 грудня
1. Юлія Журавок (Сумська область, 0+0+1+0) 33:02.7
2. Надія Бєлкіна (Київська область, 0+1+2+1) +45.5
3. Анастасія Рассказова (Київська область, 0+0+2+2) +1:21.6
4. Дар'я Сідорова (Закарпатська область, 0+0+2+3) +1:36.9
5. Анна Кривонос (Сумська область, 0+1+1+3) +2:00.1
6. Христина Дмитренко (Чернігівська область, 0+1+1+0) +2:11.5

26 грудня відбудуться класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета.

Раніше Бєлкіна виграла спринт чемпіонату України з біатлону.

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