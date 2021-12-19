Українки провалили мас-старт на Кубку світу в Ансі

Українки не вдало виступили у гонці

Джерело - Чемпіон.

У французькому містечку Ле-Гран-Борнан (округ Ансі) на четвертому етапі Кубку світу відбувся жіночий мас-старт.

Україну у цій гонці представляли - Олена Білосюк, Юлія Джима та Дар'я Блашко. Вони не вдало виступили. Найкращою серед них стала Блашко, яка фінішувала 26-ою серед 30-ти біатлоністок. Джима та Білосюк відповідно посіли 28-е та 30-е місця.

Перемогу у гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. Француженка Жулья Сімон фінішувала другою, росіянка Крістіна Рєзцова - третьою.

Кубок світу

Четвертий етап, Ансі

Жінки, Мас-старт

19 грудня

1. Ельвіра Еберг (1+1+0+0) 35:21,7

2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +10,7

3. Крістіна Рєзцова (0+0+1+1) +12,1

...

26. Дар'я Блашко (1+1+1+1) +3:22,5

28. Юлія Джима (0+2+0+5) +4:05,8

30. Олена Білосюк ( 2+0+1+1) +5:12,6

Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на Кубку IBU.