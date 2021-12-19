Українки провалили мас-старт на Кубку світу в Ансі

Джерело - Чемпіон.
У французькому містечку Ле-Гран-Борнан (округ Ансі) на четвертому етапі Кубку світу відбувся жіночий мас-старт.
Україну у цій гонці представляли - Олена Білосюк, Юлія Джима та Дар'я Блашко. Вони не вдало виступили. Найкращою серед них стала Блашко, яка фінішувала 26-ою серед 30-ти біатлоністок. Джима та Білосюк відповідно посіли 28-е та 30-е місця.
Перемогу у гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. Француженка Жулья Сімон фінішувала другою, росіянка Крістіна Рєзцова - третьою.
1. Ельвіра Еберг (1+1+0+0) 35:21,7
2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +10,7
3. Крістіна Рєзцова (0+0+1+1) +12,1
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26. Дар'я Блашко (1+1+1+1) +3:22,5
28. Юлія Джима (0+2+0+5) +4:05,8
30. Олена Білосюк ( 2+0+1+1) +5:12,6
Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на Кубку IBU.