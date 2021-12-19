Екгофф достроково завершила виступи у 2021 році

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі четвертий етап Кубка світу завершиться гонками з масового старту.

Україну мала представити тільки Олена Білосюк, а Дар'я Блашко була першою запасною і могла виступити лише в тому випадку, якщо хтось зніметься з гонки.

Норвежка Тіріль Екгофф, яка за підсумками минулого сезону виграла загальний залік Кубка світу, виїхала з Ансі після спринту, через що пропустила персьют.

"На жаль, я повертаюся додому із Ле Гран-Борнана. Мій організм функціонував не зовсім оптимально, тому я їду додому, щоб відновити форму. Я хочу бути максимально готовою до того, що на нас чекає цієї зими. Удачі збірній Норвегії", - зазначила Екхофф.

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Таким чином Дар'я Блашко отримає можливість стартувати в останній жіночій гонці в 2021 році.