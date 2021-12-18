Результати гонки переслідування

Джерело - Чемпіон.

У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну у гонці переслідування представляли - Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Юлія Джима.

Перемогу у гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. На фініші вона випередила француженку Жулію Сімон та Ганну Еберг.

Найкращою з українок стала Дар'я Блашко, яка з одним промахом фінішувала 20-ю.

Кубок світу

Четвертий етап, Ансі

Жінки, Гонка переслідування

18 грудня