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Блашко - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка світу в Ансі

Сьогодні 14:51 74 0
Результати гонки переслідування
Блашко - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка світу в Ансі
#Блашко

Джерело - Чемпіон.

У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну у гонці переслідування представляли - Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Юлія Джима.

Перемогу у гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. На фініші вона випередила француженку Жулію Сімон та Ганну Еберг.

Найкращою з українок стала Дар'я Блашко, яка з одним промахом фінішувала 20-ю.

Кубок світу
Четвертий етап, Ансі
Жінки, Гонка переслідування
18 грудня
1.Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+1) 29:27.0
2. Жулія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +4.2
3. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+2+0) +11.6
4. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+1+2+0) +13.4
5. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+1+0) +19.6
6. Анаїс Бескон (Франція, 1+0+0+0) +30.7
...
20. Дар'я Блашко (0+1+0+0) +1:52.4
25. Олена Білосюк (0+0+0+1) +2:19.8
...
Юлія Джима (0+2+3) - не фінішувала
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