Джерело - Чемпіон.
У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбувся чоловічий спринт.
Україну у цій гонці представляли: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк. Найкращим серед українців став Лесюк, який фінішував 46-м.
Відзначимо, що чоловіча збірна України, відповідно до планів підготовки до Олімпіади, приїхала на французький етап без четвірки найкращих біатлоністів, які вирушили на збір.
Перемогу в гонці здобув Йоганнес Тінгнес Бо. Другим прийшов росіянин Едуард Латипов. Трійку замкнув норвежець Філіп Андерсен.
Кубок світу
Четвертий етап, Ансі
Чоловіки
Спринт
17 грудня
1. Йоганнес Тінгнес Бо (0+0) 23:30,3
2. Едуард Латипов (0+0) +7,2
3. Філіп Андерсен (0+0) +18,2
...
46. Тарас Лесюк (0+0) +1:58,2
55. Артем Тищенко (0+0) +2:11,1
108. Руслан Ткаленко (1+2) +4:12,1
Нагадаємо, Білосюк - у ТОП-20 спринту.