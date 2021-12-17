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Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі

Сьогодні 16:47 444 0
Жоден з українських біатлоністів не потрапив до залікової зони
Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі
#Артем Тищенко, #Бо, #Кубок світу з біатлону, #Лесюк, #Ткаленко

Джерело - Чемпіон.

У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбувся чоловічий спринт.

Україну у цій гонці представляли: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк. Найкращим серед українців став Лесюк, який фінішував 46-м.

Відзначимо, що чоловіча збірна України, відповідно до планів підготовки до Олімпіади, приїхала на французький етап без четвірки найкращих біатлоністів, які вирушили на збір. 

Перемогу в гонці здобув Йоганнес Тінгнес Бо. Другим прийшов росіянин Едуард Латипов. Трійку замкнув норвежець Філіп Андерсен.

Кубок світу
Четвертий етап, Ансі
Чоловіки
Спринт
17 грудня
1. Йоганнес Тінгнес Бо (0+0) 23:30,3
2. Едуард Латипов (0+0) +7,2
3. Філіп Андерсен (0+0) +18,2
...
46. Тарас Лесюк (0+0) +1:58,2
55. Артем Тищенко (0+0) +2:11,1
108. Руслан Ткаленко (1+2) +4:12,1

Нагадаємо, Білосюк - у ТОП-20 спринту.

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