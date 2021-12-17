Жоден з українських біатлоністів не потрапив до залікової зони

Джерело - Чемпіон.

У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбувся чоловічий спринт.

Україну у цій гонці представляли: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк. Найкращим серед українців став Лесюк, який фінішував 46-м.

Відзначимо, що чоловіча збірна України, відповідно до планів підготовки до Олімпіади, приїхала на французький етап без четвірки найкращих біатлоністів, які вирушили на збір.

Перемогу в гонці здобув Йоганнес Тінгнес Бо. Другим прийшов росіянин Едуард Латипов. Трійку замкнув норвежець Філіп Андерсен.

Кубок світу

Четвертий етап, Ансі

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Спринт

17 грудня