Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі

Блашко, Джима та Петренко виступлять у гонці переслідування

Джерело - Чемпіон.

У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт

Україну у цій гонці представляли: Олена Білосюк, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Ольга Абрамова.

Найкращою серед українок стала Олена Білосюк, яка з двома нулями посіла 18-е місце. Блашко, Джима та Петренко виступлять у гонці переслідування

Перемогу в гонці здобула Марте Олсбу-Ройзеланн, яка випередила Анаїс Бескон та Ельвіру Еберг.

Кубок світу

Четвертий етап, Ансі

Жінки

Спринт

12 грудня

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:22,0

2. Анаїс Бескон (0+0) +15,4

3. Ельвіра Еберг (2+0) +16,1

...

18. Олена Білосюк (0+0) +1:03,4

29. Дар'я Блашко (1+0) +1:10,9

40. Юлія Джима (0+2) +1:24,2

58. Ірина Петренко (0+0) +1:53,3

94. Ольга Абрамова (3+1) +3:35,2

Валентина Семеренко - четверта в індивідуальній гонці на Кубку IBU в Обертілліасі