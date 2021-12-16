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Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі

Сьогодні 16:47 214 0
Блашко, Джима та Петренко виступлять у гонці переслідування
Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі
#Білосюк, #Жіноча збірна, #Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт

Україну у цій гонці представляли: Олена Білосюк, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Ольга Абрамова.

Найкращою серед українок стала Олена Білосюк, яка з двома нулями посіла 18-е місце. Блашко, Джима та Петренко виступлять у гонці переслідування

Перемогу в гонці  здобула Марте Олсбу-Ройзеланн, яка випередила Анаїс Бескон та Ельвіру Еберг.

Кубок світу
Четвертий етап, Ансі
Жінки
Спринт
12 грудня
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0)  20:22,0
2. Анаїс Бескон (0+0)  +15,4
3. Ельвіра Еберг (2+0)  +16,1
...
18. Олена Білосюк (0+0)  +1:03,4
29. Дар'я Блашко (1+0)  +1:10,9
40. Юлія Джима (0+2)  +1:24,2
58. Ірина Петренко (0+0)  +1:53,3
94. Ольга Абрамова (3+1)  +3:35,2

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