Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі

Джерело - Чемпіон.
У французькому Ансі на четвертому етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт
Україну у цій гонці представляли: Олена Білосюк, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Ольга Абрамова.
Найкращою серед українок стала Олена Білосюк, яка з двома нулями посіла 18-е місце. Блашко, Джима та Петренко виступлять у гонці переслідування
Перемогу в гонці здобула Марте Олсбу-Ройзеланн, яка випередила Анаїс Бескон та Ельвіру Еберг.
Кубок світу
Четвертий етап, Ансі
Жінки
Спринт
12 грудня
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:22,0
2. Анаїс Бескон (0+0) +15,4
3. Ельвіра Еберг (2+0) +16,1
...
18. Олена Білосюк (0+0) +1:03,4
29. Дар'я Блашко (1+0) +1:10,9
40. Юлія Джима (0+2) +1:24,2
58. Ірина Петренко (0+0) +1:53,3
94. Ольга Абрамова (3+1) +3:35,2
Валентина Семеренко - четверта в індивідуальній гонці на Кубку IBU в Обертілліасі