Семеренко - четверта в індивідуальній гонці на Кубку IBU в Обертілліасі

Джерело - Чемпіон.

У австрійському Обертілліасі в рамках етапу Кубка IBU відбулась індивідуальна гонка.

Збірну України на цьому старті представляли Катерина Бех, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, а також Віта і Валентина Семеренко.

Перемогу в гонці здобула 35-річна шведка Елізабет Хоґберґ. Вона показала час 43:44.4 і не зазнала жодного промаху під час стрільби. Другою стала німкеня Фарнциска Гільдебранд - для неї цей подіум став уже четвертим у цьому сезоні на Кубку IBU.

Найкращою з українок стала Валентина Семеренко, яка допустила лише одну помилку під час заключної стрільби і тривалий час посідала третє місце. Однак, зрештою, програла його 22-річній норвежці Марте Кракстад Йохансен.

Кубок IBU

Обертілліах, Австрія

Індивідуальна гонка. Жінки

16 грудня

1. Елізабет Хоґберґ (Швеція, 0+0+0+0) 43:44.4

2. Франциска Гільдебранд (Німеччина, 0+1+0+0) +5.7

3. Марте Кракстад Йохансен (Норвегія, 0+0+0+0) +35.7

4. Валентина Семеренко (Україна, 0+0+0+1) +44.1

5. Євгенія Буртасова (Росія, 0+1+0+0) +1:03.0

6. Анастасія Горєєва (Росія, 0+0+1+1) +1:29.4

...

39. Віта Семеренко (Україна, 0+0+2+2) +4:58.0

50. Анна Кривонос (Україна, 0+2+0+2) +5:54.4

52. Катерина Бех (Україна, 4+0+0+2) +6:01.4

54. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+0+2) +6:31.4