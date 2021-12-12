Білосюк фінішувала у ТОП-15 гонки переслідування на Кубку світу

Білосюк стала єдиною, яка влучила у всі 20 мішеней

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені на третьому етапі Кубку світу відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну у цій гонці представляли Олена Білосюк та Юлія Джима. Найкраще виступила Білосюк, яка фінішувала 13-ою. Джима посіла 49-е місце.

Білосюк стала єдиною, яка влучила у всі 20 мішеней.

Перемогу в гонці здобула Марте Олсбу-Ройзеланн, яка скористалася помилками Ганни Соли на стрільбі стоячи і обійшла її на останньому колі.

Кубок світу

Третій етап, Гохфільцен

Жінки

Гонка переслідування

12 грудня

1. Марте Олсбу-Ройзеланн (Норвегія, 0+0+1+0) 34:03.1

2. Ганна Сола (Білорусь, 0+0+2+1) +4.1

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) +23.3

4. Дінара Алімбєкова (Білорусь, 0+0+0+1) +48.1

5. Ганна Еберг (Швеція, 2+1+2+0) +1:11.7

6. Маркета Давідова (Чехія, 1+0+0+1) +1:15.6

...

13. Олена Білосюк (0+0+0+0) +1:36.8

49. Юлія Джима (3+0+2+2) +4:09.6

Раніше, збірна України фінішувала сьомою у чоловічій естафеті на Кубку світу.