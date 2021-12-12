Збірна України у ТОП-10 чоловічої естафети на Кубку світу

Завершилася чоловіча естафета

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені в рамках Кубку світу з біатлону сезону-2021/2022 відбулась чоловіча естафета.

Збірна України бігла гонку у складі - Артем Прима - Дмитро Підручний - Богдан Цимбал - Антон Дудченко та посіла 7-е місце.

Переможницями стали біатлоністи з Норвегії. На фініші вони випередили найближчих суперників з Франції на 21 секунду. Трійку замкнула російська збірна.