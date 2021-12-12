Збірна України у ТОП-10 чоловічої естафети на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені в рамках Кубку світу з біатлону сезону-2021/2022 відбулась чоловіча естафета.
Збірна України бігла гонку у складі - Артем Прима - Дмитро Підручний - Богдан Цимбал - Антон Дудченко та посіла 7-е місце.
Переможницями стали біатлоністи з Норвегії. На фініші вони випередили найближчих суперників з Франції на 21 секунду. Трійку замкнула російська збірна.
Кубок світу - Третій етап
Гохфільцен, Австрія
Естафета, Чоловіки
12 грудня
1. Норвегія (0+5) 1:14:34,8
2. Франція (0+8) +21,2
3. Росія (1+9) +47,3
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7. Україна (0+8) +2:32,5