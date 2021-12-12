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Збірна України у ТОП-10 чоловічої естафети на Кубку світу

Сьогодні 14:02 176 0
Завершилася чоловіча естафета
Збірна України у ТОП-10 чоловічої естафети на Кубку світу
#Кубок світу, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені в рамках Кубку світу з біатлону сезону-2021/2022 відбулась чоловіча естафета.

Збірна України бігла гонку у складі - Артем Прима - Дмитро Підручний - Богдан Цимбал - Антон Дудченко та посіла 7-е місце.

Переможницями стали біатлоністи з Норвегії. На фініші вони випередили найближчих суперників з Франції на 21 секунду. Трійку замкнула російська збірна.

Кубок світу - Третій етап
Гохфільцен, Австрія
Естафета, Чоловіки
12 грудня
1. Норвегія (0+5)  1:14:34,8
2. Франція (0+8)  +21,2
3. Росія (1+9)  +47,3
...
7. Україна (0+8)  +2:32,5
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