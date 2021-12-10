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Джима - у ТОП-15 спринту на третьому етапі Кубка світу

Сьогодні 16:50 237 0
До гонки переслідування кваліфікувалася Білосюк
Джима - у ТОП-15 спринту на третьому етапі Кубка світу
#Джима

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені в рамках третього етапу Кубка світу відбувся жіночий спринт.

Збірна України була представлена п'ятьма біатлоністками - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Ольга Абрамова.

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Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала з 15-м результатом. До гонки переслідування також кваліфікувалася Олена Білосюк з 24-м результатом.

Перемогу здобула білоруска Анна Сола, срібло завоювала Жюстін Бреза з Франції. Трійку замкнула Марте Ольсбу-Рейселанн.

Кубок світу - Третій етап
Гохфільцен, Австрія
Спринт, Жінки
10 грудня
1.  Анна Сола (0+0)  20:44,4
2.  Жюстін Бреза (1+1)  +46,8
3.  Марте Ольсбу-Рейселанн (0+0)  +50,3
...
15.  Юлія Джима (0+2)  +1:32,9
24.  Олена Білосюк (1+0)  +1:44,3
68.  Дар'я Блашко (1+1)  +2:58,3
75.  Ірина Петренко (2+0)  +3:12,6
84.  Ольга Абрамова (0+1)  +3:25,8
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