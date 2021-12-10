Джима - у ТОП-15 спринту на третьому етапі Кубка світу

До гонки переслідування кваліфікувалася Білосюк

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені в рамках третього етапу Кубка світу відбувся жіночий спринт.

Збірна України була представлена п'ятьма біатлоністками - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Ольга Абрамова.

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Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала з 15-м результатом. До гонки переслідування також кваліфікувалася Олена Білосюк з 24-м результатом.

Перемогу здобула білоруска Анна Сола, срібло завоювала Жюстін Бреза з Франції. Трійку замкнула Марте Ольсбу-Рейселанн.

Кубок світу - Третій етап

Гохфільцен, Австрія

Спринт, Жінки

10 грудня