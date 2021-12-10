Джима - у ТОП-15 спринту на третьому етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені в рамках третього етапу Кубка світу відбувся жіночий спринт.
Збірна України була представлена п'ятьма біатлоністками - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Ольга Абрамова.
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Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала з 15-м результатом. До гонки переслідування також кваліфікувалася Олена Білосюк з 24-м результатом.
Перемогу здобула білоруска Анна Сола, срібло завоювала Жюстін Бреза з Франції. Трійку замкнула Марте Ольсбу-Рейселанн.
Кубок світу - Третій етап
Гохфільцен, Австрія
Спринт, Жінки
10 грудня
1. Анна Сола (0+0) 20:44,4
2. Жюстін Бреза (1+1) +46,8
3. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+0) +50,3
...
15. Юлія Джима (0+2) +1:32,9
24. Олена Білосюк (1+0) +1:44,3
68. Дар'я Блашко (1+1) +2:58,3
75. Ірина Петренко (2+0) +3:12,6
84. Ольга Абрамова (0+1) +3:25,8