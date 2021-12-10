Прима та Підручний - у ТОП-20 спринту на третьому етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені в рамках третього етапу Кубка світу відбувся чоловічий спринт (10 км).
Збірна України була представлена п'ятьма біатлоністами - Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
Переможцем спринтерської гонки у Гохфільцені став німець Йоганнес Кюн - перша його перемога на рівні етапів Кубка світу. На фініші Кюн випередив шведа Мартіна Понсілуому та білоруса Антона Смольського з колом штрафу.
Найкращим серед українців став Артем Прима, пройшов чисто два вогневих рубежі. Завдяки цьому біатлоністу вдалося фінішувати 17-м з відставанням у 55 секунди від переможця гонки.
У підсумку від України у персьют відібралися чотири біатлоністи: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко.