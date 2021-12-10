Прима та Підручний - у ТОП-20 спринту на третьому етапі Кубка світу

Результати спринту на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені в рамках третього етапу Кубка світу відбувся чоловічий спринт (10 км).

Збірна України була представлена п'ятьма біатлоністами - Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Переможцем спринтерської гонки у Гохфільцені став німець Йоганнес Кюн - перша його перемога на рівні етапів Кубка світу. На фініші Кюн випередив шведа Мартіна Понсілуому та білоруса Антона Смольського з колом штрафу.

Найкращим серед українців став Артем Прима, пройшов чисто два вогневих рубежі. Завдяки цьому біатлоністу вдалося фінішувати 17-м з відставанням у 55 секунди від переможця гонки.

У підсумку від України у персьют відібралися чотири біатлоністи: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко.

Кубок світу - Третій етап

Гохфільцен, Австрія

Спринт, Чоловіки

10 грудня

1. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+1) 26:05.0

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +14.3

3. Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +20.5

4. Алєксандр Логінов (Росія, 0+1) +22.0

5. Тарьєй Бо (Норвегія, 0+1) +23.0

6. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +23.6

...

17. Артем Прима (Україна, 0+0) +54.3

18. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +55.6

27. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:10.1

48. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +1:40.0

89. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +2:47.9