Тренер жіночої команди України з біатлону Урош Велепець залишився незадоволений виступом Олени Білосюк (Підгрушна) у спринті.

Про це розповів сам наставник.

"Олена у "своєму" світі. Вона знає, як готуватися. Закрила "нуль" [на першій стрільбі], потім два на "стійці", і вже останнє коло не будеш боротися. З таким результатом, навіть якщо потрапиш у гонку переслідування, не біжиш, оскільки потім естафета", - відзначив Велепець.