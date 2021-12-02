Джерело - suspilne.media.
Тренер жіночої команди України з біатлону Урош Велепець залишився незадоволений виступом Олени Білосюк (Підгрушна) у спринті.
Про це розповів сам наставник.
"Олена у "своєму" світі. Вона знає, як готуватися. Закрила "нуль" [на першій стрільбі], потім два на "стійці", і вже останнє коло не будеш боротися. З таким результатом, навіть якщо потрапиш у гонку переслідування, не біжиш, оскільки потім естафета", - відзначив Велепець.
Нагадаємо, Олена Білосюк (Підгрушна) у спринті показала лише 66-й результат.