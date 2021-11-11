Став відомий розклад біатлону на Олімпійських іграх 2022

Гонки заплановані на 5-19 лютого

Джерело - Чемпiон.

Став відомий розклад біатлонних гонок на Олімпійських іграх 2022, які відбудуться у китайському Пекіні.

Біатлоністи розіграють медалі у шести дисциплінах. Гонки заплановані на 5-19 лютого.

Олімпійські ігри 2022

05.02.2022 - 11:00 - Змішана естафета

07.02.2022 - 11:00 - Індивідуальна гонка, жінки

08.02.2022 - 10:30 - Індивідуальна гонка, чоловіки

11.02.2022 - 11:00 - Спринт, жінки

12.02.2022 - 11:00 - Спринт, чоловіки

13.02.2022 - 11:00 - Гонка переслідування, жінки

13.02.2022 - 12:45 - Гонка переслідування, чоловіки

15.02.2022 - 11:00 - Естафета, чоловіки

16.02.2022 - 09:45 - Естафета, жінки

18.02.2022 - 11:00 - Мас-старт, чоловіки

19.02.2022 - 11:00 - Мас-старт, жінки