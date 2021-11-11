Став відомий розклад біатлону на Олімпійських іграх 2022

Джерело - Чемпiон.
Став відомий розклад біатлонних гонок на Олімпійських іграх 2022, які відбудуться у китайському Пекіні.
Біатлоністи розіграють медалі у шести дисциплінах. Гонки заплановані на 5-19 лютого.
Олімпійські ігри 2022
05.02.2022 - 11:00 - Змішана естафета
07.02.2022 - 11:00 - Індивідуальна гонка, жінки
08.02.2022 - 10:30 - Індивідуальна гонка, чоловіки
11.02.2022 - 11:00 - Спринт, жінки
12.02.2022 - 11:00 - Спринт, чоловіки
13.02.2022 - 11:00 - Гонка переслідування, жінки
13.02.2022 - 12:45 - Гонка переслідування, чоловіки
15.02.2022 - 11:00 - Естафета, чоловіки
16.02.2022 - 09:45 - Естафета, жінки
18.02.2022 - 11:00 - Мас-старт, чоловіки
19.02.2022 - 11:00 - Мас-старт, жінки