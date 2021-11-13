Самуельссон виграв спринт на відкритті сезону у Швеції

Джерело - Чемпіон.
У шведському Ідре відбулась спринтерська гонка на біатлонному турнірі на честь відкриття сезону 2021/2022.
Переможцем чоловічої гонки став швед Себастіан Самуельссон, другим став італієць Томмазо Джакомель, третім ще один швед Мартін Понсілуома.
У жінок найкращою була Лінн Персон зі Швеції.
Відкриття сезону
Ідре, Швеція
Спринт, Чоловіки
1. Себастьян Самуельссон (0+0) 23:58,5
2. Томмазо Джакомел (0+0) +18,4
3. Мартін Понсілуома (1+0) +31,3
4. Мальте Стефанссон (0+1) +49,9
5. Єспер Нелін (1+2) +1:07,0
Спринт, Жінки
1. Лінн Персон (0+1) 23:39,2
2. Ельвіра Карін Еберг (1+2) +5,1
3. Ліза Віттоцці (1+0) +14,9
4. Джоанна Скоттхайм (0+0) +27,9
5. Байба Бендіка (0+0) +38,5