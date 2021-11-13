Самуельссон виграв спринт на відкритті сезону у Швеції

У Швеції відкрили біатлонний сезон

Джерело - Чемпіон.

У шведському Ідре відбулась спринтерська гонка на біатлонному турнірі на честь відкриття сезону 2021/2022.

Переможцем чоловічої гонки став швед Себастіан Самуельссон, другим став італієць Томмазо Джакомель, третім ще один швед Мартін Понсілуома.

У жінок найкращою була Лінн Персон зі Швеції.

Відкриття сезону

Ідре, Швеція

Спринт, Чоловіки

1. Себастьян Самуельссон (0+0) 23:58,5

2. Томмазо Джакомел (0+0) +18,4

3. Мартін Понсілуома (1+0) +31,3

4. Мальте Стефанссон (0+1) +49,9

5. Єспер Нелін (1+2) +1:07,0

Спринт, Жінки

1. Лінн Персон (0+1) 23:39,2

2. Ельвіра Карін Еберг (1+2) +5,1

3. Ліза Віттоцці (1+0) +14,9

4. Джоанна Скоттхайм (0+0) +27,9

5. Байба Бендіка (0+0) +38,5