Спалах COVID-19 у розташуванні чоловічої збірної України вплинув на формування складу команди на перші етапи Кубка світу.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Ситуація така, що рішення змінюється кожні п’ять хвилин або годину. Останнє, що ми спілкувалися з тренером – ті (спортсмени, - ред), які мали симптоми, вони не братимуть участі у перших двох етапах. А після збору поїдуть одразу в Обертіллах і будуть там готуватися до Гохфільцена, до третього етапу, щоб встигнути привести себе в форму, тому що зараз не тренувалися", – сказав Бринзак.