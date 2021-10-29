Стало відомо, скільки українських біатлоністів можуть виступити на Олімпіаді у Пекіні

Олімпійські ігри відбудуться з 5 по 19 лютого

Джерело - Чемпiон.

Склад команд на Олімпіаду буде сформований на підставі 12 найкращих результатів у Кубку націй у період із сезону 2020-2021 по етап у Рупольдингу сезону 2021-2022.

Важливо: Санітра оцінив готовність збірної України

Про це оголосила Міжнародна спілка біатлоністів (IBU)

Минулого сезону жіноча збірна України у Кубку нації посіла сьоме місце, а чоловіча команда стала восьмою. Якщо ситуація не зміниться, то на Олімпіаду у Пекіні Україна зможе делегувати по п'ять біатлоністів із правом включення до заявки на гонки чотирьох спортсменів.

Біатлонні змагання на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні відбудуться з 5 по 19 лютого.

Варто відзначити, що на попередній Олімпіаді у Південній Кореї українські біатлоністи залишились без медалей.