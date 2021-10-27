Стало відомо, де відбудеться цьогорічна Різдвяна гонка

Джерело - Чемпiон.

Стадіон німецького футбольного клубу Шальке прийме біатлонну Різдвяну гонку (World Team Challenge).

Визначився транслятор біатлонного сезону в Україні

Про це повідомили в Асоціації лижних видів спорту Німеччини.

"Team Challenge відбудеться 28 грудня 2021 року на стадіоні Шальке в Гельзенкірхені", - йдеться в повідомленні.

Традиційні біатлонні змагання, які з 2002 року щорічно проводилися на стадіоні Шальке у Гельзенкірхені, через коронавірус у 2020 році було перенесено до Рупольдингу.