Санітра: Семенов вже почав індивідуальні тренування

Джерело - suspilne.media.
Український біатлоніст Сергій Семенов розпочав індивідуальні тренування.
Про це розповів головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.
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"Маю позитивну інформацію з приводу Сергія Семенова. Радує те, що він вже почав індивідуальні тренування. Будемо зараз чекати повернення до України, коли всі пройдуть спеціалізоване обстеження в лікарів та функціональне тестування. Тоді буде зрозуміло, у якому стані він знаходиться. Це дуже важлива інформація для мене, щоб я міг далі планувати підготовку для Сергія до сезону", - відзначив Санітра.
Нагадаємо, минулий сезон Семенов пропустив через проблеми зі здоров'ям.