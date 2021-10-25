Санітра: На перший етап Кубка світу заброньовані місця для Підручного та Прими

Дмитро Підручний та Артем Прима виступлять на першому етапі Кубка світу.

Про це розповів головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Можу сказати про перший етап сезону. Я вирішив так, що в Естерсунді, де в програмі індивідуальна гонка та спринт, ми матимемо чотирьох спортсменів. Не будемо використовувати повну квоту — п’ять спортсменів. Ще четверо будуть стартувати на Кубку IBU в Ідре на першій гонці — спринті. Я так вирішив, виходячи з минулого сезону, бо деяким спортсменам необхідно повірити в себе. Тож думаю, що особливо для молодих спортсменів, буде краще пробігти впевнено Кубок IBU, аніж бігти Кубок світу та не показати свої найкращі якості. Тим паче, молоді стартують у третій та четвертій групах, де в Естерсунді дуже важко тримати крок з першими спортсменами.

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На цей час точно ясно, що на перший етап заброньовані місця для Підручного та Прими, а ще двох біатлоністів визначимо під час підготовки у Бейтостолені. Подивимось, кому більше будуть підходити Кубки IBU, і вже звідти будемо запрошувати спортсменів на другий Кубок світу", - відзначив Санітра.