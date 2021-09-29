Доценко та Городна виграли мас-старти на літньому чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, у Чернігові завершився літній чемпіонат України з біатлону. В останній день змагань пройшли жіночий і чоловічий мас-старти.
У чоловіків на старт вийшли 22 спортсмени. Перше місце посів Андрій Доценко
Жіночу гонку з солідним відривом виграла Юлія Городна.
Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує 27 листопада у шведському Естерсунді.
Літній чемпіонат України з біатлону. Мас-старт - чоловіки:
1. Андрій Доценко (2+1+1+2) - 33:54,8
2. Денис Насико (0+1+4+2) +1,2
3. Дмитро Грущак (2+1+1+0) +2,8
Літній чемпіонат України з біатлону. Мас-старт - жінки:
1. Юлія Городна (1+0+0+1) - 21:50,7
2. Валерія Дмитренко (1+0+1+1) +26,4
3. Олена Городна (2+2+2+1) +2:30,5
Раніше, біатлоністка Сидорова отримає українське громадянство.