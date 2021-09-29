 Доценко та Городна виграли мас-старти на літньому чемпіонаті України | Біатлон | Champion.com.ua
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Доценко та Городна виграли мас-старти на літньому чемпіонаті України

Сьогодні 16:56 128 0
Змагання завершилися у Чернігові
Доценко та Городна виграли мас-старти на літньому чемпіонаті України
#Городна, #Доценко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, у Чернігові завершився літній чемпіонат України з біатлону. В останній день змагань пройшли жіночий і чоловічий мас-старти.

У чоловіків на старт вийшли 22 спортсмени. Перше місце посів Андрій Доценко

Жіночу гонку з солідним відривом виграла Юлія Городна.

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує 27 листопада у шведському Естерсунді.

Літній чемпіонат України з біатлону. Мас-старт - чоловіки:

1. Андрій Доценко (2+1+1+2) - 33:54,8

2. Денис Насико (0+1+4+2) +1,2

3. Дмитро Грущак (2+1+1+0) +2,8

Літній чемпіонат України з біатлону. Мас-старт - жінки:

1. Юлія Городна (1+0+0+1) - 21:50,7

2. Валерія Дмитренко (1+0+1+1) +26,4

3. Олена Городна (2+2+2+1) +2:30,5

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