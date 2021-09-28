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Біатлоністка Сидорова отримає українське громадянство

Сьогодні 16:40 1567 0
Бринзак розповів про ситуацію спортсменки
Біатлоністка Сидорова отримає українське громадянство
#Бринзак, #Сидорова

Джерело - Суспільне спорт.

22-річна російська біатлоністка Дар'я Сидорова чекає указ президента України про отримання громадянства.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Ми зараз чекаємо на указ президента щодо її громадянства. Як тільки буде указ, і вона отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюсь, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року. Поступово буде адаптуватись в Україні, буде старатись потрапити в команду вже наступного року для підготовки в новому олімпійському циклі.

Звичайно, що я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре біжить. Навіть у спринті було видно, що в неї другий хід, тільки на першому колі програла три секунди Блашко, а в інших виграла. Тим більше у неї була хвороба, тому в переслідуванні вона не бігла - ми зняли її спеціально.

Вона дуже хороша та молода спортсменка з потенціалом. Думаю, вона нам допоможе", - сказав Бринзак.

Раніше, Блашко виграла спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону.

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