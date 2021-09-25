Блашко виграла спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

Джерело - Чемпіон.
У Чернігові в рамках чемпіонату України з літнього біатлону відбулася перша гонка - жіночий спринт.
Без промахів в спринті вдалося обійтися тільки двом учасницям з трьох десятків, що фінішували. Одна з них - переможниця змагання Дар'я Блашко.
Ірина Петренко, яка повернулася після народження дитини, з одним промахом стала другою. Анна Кривонос здобула бронзу.
Чемпіонат України з біатлону (літній)
Спринт, Жінки
25 вересня
1. Дар'я Блашко (0+0) 21:36
2. Ірина Петренко (0+1) +0:23
3. Анна Кривонос (0+1) +0:38
4. Анастасія Меркушина (1+0) +0:38
5. Валентина Семеренко (1+1) +0:51
6. Віта Семеренко (1+2) +0:53