Блашко виграла спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

Блашко пройшла дистанцію без жодного промаху

Джерело - Чемпіон.

У Чернігові в рамках чемпіонату України з літнього біатлону відбулася перша гонка - жіночий спринт.

Без промахів в спринті вдалося обійтися тільки двом учасницям з трьох десятків, що фінішували. Одна з них - переможниця змагання Дар'я Блашко.

Ірина Петренко, яка повернулася після народження дитини, з одним промахом стала другою. Анна Кривонос здобула бронзу.

Чемпіонат України з біатлону (літній)

Спринт, Жінки

25 вересня

1. Дар'я Блашко (0+0) 21:36

2. Ірина Петренко (0+1) +0:23

3. Анна Кривонос (0+1) +0:38

4. Анастасія Меркушина (1+0) +0:38

5. Валентина Семеренко (1+1) +0:51

6. Віта Семеренко (1+2) +0:53