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Блашко виграла спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

Сьогодні 20:24 166 0
Блашко пройшла дистанцію без жодного промаху
Блашко виграла спринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
#Блашко

Джерело - Чемпіон.

У Чернігові в рамках чемпіонату України з літнього біатлону відбулася перша гонка - жіночий спринт.

Без промахів в спринті вдалося обійтися тільки двом учасницям з трьох десятків, що фінішували. Одна з них - переможниця змагання Дар'я Блашко.

Ірина Петренко, яка повернулася після народження дитини, з одним промахом стала другою. Анна Кривонос здобула бронзу.

Чемпіонат України з біатлону (літній)
Спринт, Жінки
25 вересня
1. Дар'я Блашко (0+0) 21:36
2. Ірина Петренко (0+1) +0:23
3. Анна Кривонос (0+1) +0:38
4. Анастасія Меркушина (1+0) +0:38
5. Валентина Семеренко (1+1) +0:51
6. Віта Семеренко (1+2) +0:53
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