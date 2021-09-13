Джима: Події в Україні у 2014 році дуже вибили нас зі звичної колії

Події в Україні вплинули на завоювання олімпійського золота в жіночій біатлонній естафеті в Сочі-2014.

Про це заявила лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима.

"У цей сезон ми були однією з найсильніших естафетних команд в біатлоні, і ми явно їхали в Сочі за медаллю - тільки незрозуміло, за якою саме.

Події, які були в цей період, нас дуже вибили зі звичної колії. Це додало ще більше нервів, адреналіну, і, напевно, це змусило нас викластися не на 100, а на всі 200%, і завоювати золото", - сказала Джима.