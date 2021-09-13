 Джима: Події в Україні у 2014 році дуже вибили нас зі звичної колії | Біатлон | Champion.com.ua
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:30 281
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:31 8565
Матч Ліги чемпіонів. Динамо - Бенфіка: матч-центр
Сьогодні 16:36 13425
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у ТОП-4
Сьогодні 16:27 146267
NAVI виграла ESL Pro League Season 14 та золота на понад мільйон доларів
Сьогодні 13:15 208
Шевченко очолить Динамо після Луческу - журналіст
Сьогодні 12:30 4524 2
Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном
Сьогодні 11:16 10282
Коломойський оцінив імовірність повернення в український футбол
Сьогодні 09:42 2155
Джокович програв Медведєву фінал US Open
Сьогодні 08:25 1862
УПЛ. Ворскла і Десна зіграли в результивну нічию
Вчора 21:33 888
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:49 322
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:19 1095
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:58 189
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:03 521
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:09 772
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
11.09.2021 12:36 704
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
11.09.2021 10:22 685
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
11.09.2021 08:45 7044
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
11.09.2021 07:46 13180 1
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу Valeriy Ruchka
10.09.2021 20:38 3406
Прямі трансляції
Навколо спорту

Джима: Події в Україні у 2014 році дуже вибили нас зі звичної колії

Сьогодні 18:09 83 0
Українська біатлоністка згадала про виступ на Олімпійських іграх у Сочі
Джима: Події в Україні у 2014 році дуже вибили нас зі звичної колії
#Джима

Джерело - Tribuna.com.

Події в Україні вплинули на завоювання олімпійського золота в жіночій біатлонній естафеті в Сочі-2014.

Про це заявила лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима.

"У цей сезон ми були однією з найсильніших естафетних команд в біатлоні, і ми явно їхали в Сочі за медаллю - тільки незрозуміло, за якою саме.

Події, які були в цей період, нас дуже вибили зі звичної колії. Це додало ще більше нервів, адреналіну, і, напевно, це змусило нас викластися не на 100, а на всі 200%, і завоювати золото", - сказала Джима.

Раніше, Підручний виграв гонку переслідування на літньому чемпіонаті Німеччини.

Коментарі ()