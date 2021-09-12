 Підручний виграв гонку-переслідування на літньому чемпіонаті Німеччини | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний виграв гонку-переслідування на літньому чемпіонаті Німеччини

Сьогодні 16:15 391 0
Підручний виграв гонку-переслідування на літньому чемпіонаті Німеччини

Джерело - Чемпiон.

В рамках чемпіонату Німеччини з літнього біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.

Це відкриті змагання, в яких, змогли взяти участь відразу кілька українців.

Перемогу здобув український біатлоніст Дмитро Підручний ,який фінішував з результатом 30 хвилин 39,1 секунди. Він пройшов чотири вогневі рубежі лише з одним промахом.

На другий і третій сходинці розташувалися представники Німеччини Маттіас Дорфер і Йоганнес Кюн.

У першій десятці також виявився Артем Прима. Його відставання від Підручного склало 36,1 секунди.

Літній біатлон

Чемпіонат Німеччини

Арбер. Чоловіки

1. Дмитро Підручний - 30.39,1 (0+1+0+0)

2. Маттіас Дорфер - 10,5 (1+1+0+0)

3. Йоханнес Кюн - 15,3 (0+1+1+1)

...

7. Артем Прима - 36,1 (1+0+1+0)

16. Богдан Цимбал - 2.11,0 (0+1+0+2)

18. Артем Тищенко - 2.21,9 (0+1+1+0)

35. Тарас Лесюк - 5.47,8 (1+1+2+3)

54. Антон Дудченко - 14.02,8 (1+1+0+5)

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