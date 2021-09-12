Підручний виграв гонку-переслідування на літньому чемпіонаті Німеччини

Джерело - Чемпiон.
В рамках чемпіонату Німеччини з літнього біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.
Це відкриті змагання, в яких, змогли взяти участь відразу кілька українців.
Перемогу здобув український біатлоніст Дмитро Підручний ,який фінішував з результатом 30 хвилин 39,1 секунди. Він пройшов чотири вогневі рубежі лише з одним промахом.
На другий і третій сходинці розташувалися представники Німеччини Маттіас Дорфер і Йоганнес Кюн.
У першій десятці також виявився Артем Прима. Його відставання від Підручного склало 36,1 секунди.
Літній біатлон
Чемпіонат Німеччини
Арбер. Чоловіки
1. Дмитро Підручний - 30.39,1 (0+1+0+0)
2. Маттіас Дорфер - 10,5 (1+1+0+0)
3. Йоханнес Кюн - 15,3 (0+1+1+1)
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7. Артем Прима - 36,1 (1+0+1+0)
16. Богдан Цимбал - 2.11,0 (0+1+0+2)
18. Артем Тищенко - 2.21,9 (0+1+1+0)
35. Тарас Лесюк - 5.47,8 (1+1+2+3)
54. Антон Дудченко - 14.02,8 (1+1+0+5)
Раніше Джима здобула срібло у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу