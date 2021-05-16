У Білорусі забрали етап Кубку світу в Раубічах

Причиною стала поточна ситуація в Білорусі

Джерело - IBU.

Етап Кубка світу-2021/22 в білоруських Раубічах, запланований на 3-6 березня, перенесений у фінський Контіолахті.

Про це повідомляє IBU.

Виконком IBU заявив, що причиною стала поточна ситуація в Білорусі, яка може викликати складності в роботі організаційних комітетів, федерацій та збірних.

Крім того, етап 26-28 листопада, який планувався в Контіолахті, тепер відбудеться в Естерсунді. Таким чином, Швеція прийме два етапи Кубка світу поспіль.

Нагадаємо, IBU планує змінити формат суперспринту.