У Білорусі забрали етап Кубку світу в Раубічах

Джерело - IBU.
Етап Кубка світу-2021/22 в білоруських Раубічах, запланований на 3-6 березня, перенесений у фінський Контіолахті.
Про це повідомляє IBU.
Виконком IBU заявив, що причиною стала поточна ситуація в Білорусі, яка може викликати складності в роботі організаційних комітетів, федерацій та збірних.
Крім того, етап 26-28 листопада, який планувався в Контіолахті, тепер відбудеться в Естерсунді. Таким чином, Швеція прийме два етапи Кубка світу поспіль.
Нагадаємо, IBU планує змінити формат суперспринту.