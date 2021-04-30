IBU планує змінити формат суперспринту

Формат суперспринту можуть змінити

Міжнародний біатлонний союз працює над змінами у форматі суперспринту - гонки, яка поки що не дебютувала на рівні етапів Кубка світу або чемпіонату світу.

Про це повідомляє видання Nordic Magazine.

Суперспринт є короткою гонкою, яка складається з двох етапів: кваліфікації та фіналу. За підсумками кваліфікації найкращі спортсмени відбираються у фінал, а під час обох гонок можуть використовувати додаткові патрони як під час естафет.

У Міжнародному союзі біатлоністів хочуть внести корективи у суперспринт. Зокрема, збільшать розмір кола, а також позбавлять біатлоністів додаткових патронів.

Крім цього, в IBU хочуть, щоб гонки чоловіків та жінок відбувалися одна за одною, а не почергово згідно чинного формату. Президент технічного комітету IBU Крістоф Вассалло зазначив, що таким чином вони приберуть дисбаланс у гонці.