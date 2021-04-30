 IBU планує змінити формат суперспринту | Біатлон | Champion.com.ua
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IBU планує змінити формат суперспринту

Сьогодні 11:32 355 0
Формат суперспринту можуть змінити
IBU планує змінити формат суперспринту
#IBU

Джерело - suspilne.media.

Міжнародний біатлонний союз працює над змінами у форматі суперспринту - гонки, яка поки що не дебютувала на рівні етапів Кубка світу або чемпіонату світу.

Про це повідомляє видання Nordic Magazine.

Суперспринт є короткою гонкою, яка складається з двох етапів: кваліфікації та фіналу. За підсумками кваліфікації найкращі спортсмени відбираються у фінал, а під час обох гонок можуть використовувати додаткові патрони як під час естафет.

У Міжнародному союзі біатлоністів хочуть внести корективи у суперспринт. Зокрема, збільшать розмір кола, а також позбавлять біатлоністів додаткових патронів.

Крім цього, в IBU хочуть, щоб гонки чоловіків та жінок відбувалися одна за одною, а не почергово згідно чинного формату. Президент технічного комітету IBU Крістоф Вассалло зазначив, що таким чином вони приберуть дисбаланс у гонці.

"Ми з'ясували, що під час суперспринту з'явився дизбаланс на користь країн, які перебували поруч зі стадіоном: частина спортсменів могла повернутися додому, щоб відпочити між кваліфікацією та фіналом. Інші ж повинні були чекати на стадіоні. Це не дуже чесно", - зазначив Вассалло.

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