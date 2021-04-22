 Блашко хоче готуватися до Олімпіади-2022 за індивідуальною програмою | Біатлон | Champion.com.ua
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Блашко хоче готуватися до Олімпіади-2022 за індивідуальною програмою

Сьогодні 18:27 570 0
Дар’я Блашко прийняла рішення щодо підготовки до Олімпіади
Блашко хоче готуватися до Олімпіади-2022 за індивідуальною програмою
#Блашко

Джерело - biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Дар’я Блашко буде готуватися до Олімпіади-2022 за індивідуальною підготовкою під керівництвом Володимира Махлаєва (вони разом перебралися з Білорусі в Україну).

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

При цьому вона зазначила, що хоче готуватися за індивідуальною програмою лише до наступного сезону, після чого готова повернутися до основної групи. До сезону-2020/21 Блашко готувалася у загальній групі під керівництвом Юрая Санітри.

Остаточне рішення щодо підготовки спортсменок основної команди, як повідомляє джерело, буде прийнято у найближчі тижні. При цьому головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець під час першого збору планує провести спільні заняття для представниць команди А, а також біатлоністок з команди Б та юніорок.

Нагадаємо, Велепець повернувся у збірну України.

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