Джерело - biathlon.com.ua.
Словенський спеціаліст Урош Велепец став новим тренером жіночої збірної України з біатлону.
Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.
Було прийнято рішення запропонувати роботу з чоловічою командою Юраї Санітрі, а з жіночою - Урошу Велепецу.
Словацький і словенський фахівці прийняли пропозицію і готуватимуть наших спортсменів до Олімпіади.
Помічниками Юрая Санітри в чоловічій збірній стануть Олексій Кравченко і Роман Прима. У жіночій збірній допомагати Урошу Велепецу будуть Олександр Кравченко та Ігор Ященко.
Нагадаємо, Урош Велепец очолив збірну України у квітні 2015 року, проте був розкритикований за провальні результати команди на Олімпійських іграх-2018 і звільнений, але продовжував індивідуально працювати з Юлією Джимою.