У збірної України змінився тренер

Словенський спеціаліст Урош Велепец став новим тренером жіночої збірної України з біатлону.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

Було прийнято рішення запропонувати роботу з чоловічою командою Юраї Санітрі, а з жіночою - Урошу Велепецу.

Словацький і словенський фахівці прийняли пропозицію і готуватимуть наших спортсменів до Олімпіади.

Помічниками Юрая Санітри в чоловічій збірній стануть Олексій Кравченко і Роман Прима. У жіночій збірній допомагати Урошу Велепецу будуть Олександр Кравченко та Ігор Ященко.

Нагадаємо, Урош Велепец очолив збірну України у квітні 2015 року, проте був розкритикований за провальні результати команди на Олімпійських іграх-2018 і звільнений, але продовжував індивідуально працювати з Юлією Джимою.