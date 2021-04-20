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Прима повідомив, коли планує завершити кар'єру

Сьогодні 12:09 442 0
Український біатлоніст має намір виступити на Олімпіаді
Прима повідомив, коли планує завершити кар'єру
#Прима

Джерело - Українське радіо: Чернігів.

Український біатлоніст Артем Прима після Олімпіади в Пекіні завершить кар'єру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Останній чемпіонату світу? Швидше за все, так і буде. Попереду дуже важливий підготовчий сезон до Олімпіади. Ми до них готуємося чотири роки, потім все дивляться, всі хочуть. Олімпіада - мета будь-якого спортсмена. 

Вірю, що майбутній сезон буде найуспішнішим, залишить хороші враження. А як буде після Олімпійських ігор - не знаю. Є в планах, що пора вже закінчувати, більше приділити уваги сім'ї. Всі ми розуміємо, все ми люди, у кожного є сім'ї, діти. Хотілося б приділити увагу, відкритися в якихось інших справах вдома. 

Можу припустить, що після Олімпіади буду плавно закінчувати спортивну кар'єру. Але це спорт, не можна точно сказати, як воно буде", - зазначив Прима.

За підсумками минулого сезону Артем Прима зайняв 33-тє місце в загальному заліку.

Нагадаємо, Велепець повернувся у збірну України.

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