Підгрушна відреагувала на зміну тренера у збірній України

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна оцінила повернення Уроша Велепеца на пост головного тренера жіночої збірної.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Торік було бажання готуватися з Велепцом. І в цьому році, коли закінчувався сезон, ми також піднімали тему спільної роботи з Урошом, з Юлею, з Олександром Володимировичем Кравченко. Планувалося, що ми навіть можемо об'єднатися, перетинатися на певних зборах.

Уже в Буковелі, безпосередньо під час чемпіонату України, Володимир Михайлович Бринзак вів розмову про те, щоб Урош повністю взяв під опіку жіночу збірну.

Звичайно, я це позитивно сприймаю. Вважаю, що він може багато дати як і нам, професійним спортсменам, так і молодим біатлоністка, які також потрапляють в команду на підготовку до нового сезону", - розповіла Підгрушна.