Семеренко: Добре, що це був не олімпійський сезон

35-річна біатлоністка збірної України Віта Семеренко підбила підсумки минулого сезону-2020/21.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Він не те що складний, а взагалі ніякий вийшов. Було дуже важко сприймати такі результати. Після того як Юрай Санітра повідомив мені, що я побіжу тільки одну гонку на чемпіонаті світу, і вона виявилася невдалою, я просто зібрала речі і поїхала додому.

В той момент зрозуміла, що краще закінчити сезон, ніж далі отримувати на свою адресу купу гидот. Одне можу сказати: добре, що це був не олімпійський сезон", - сказала Семеренко.