Лесюк виграв спринт на чемпіонаті України

Результати спринту на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

У Буковелі відбувся чоловічий спринт на чемпіонаті України.

Виграв гонку Тарас Лесюк, який пішов на два штрафних кола на стрільбі лежачи, але відпрацював точно стійку. Руслан Ткаленко на стрільбі стоячи не закрив відразу три мішені, але при цьому програв переможцю всього 11 секунд. Третім став Денис Насико, який пройшов два вогневі рубежі із трьома колами штрафу.

Чемпіонат України

Спринт, Чоловіки

25 березня

1. Тарас Лесюк (2+0) 26:28,9

2. Руслан Ткаленко (0+3) +10,8

3. Денис Насико (1+2) +28,7

4. Артем Тищенко (0+1) +37,1

5. Віталій Мандзин (1+1) +1:08,4

6. Степан Кінаш (0+1) +1:32,5

Нагадаємо, Прима виграв фінал суперспринту на чемпіонаті України.