 Прима виграв фінал суперспринту на чемпіонаті України | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима виграв фінал суперспринту на чемпіонаті України

Сьогодні 14:09 106 0
У трійку призерів також потрапили Цимбал та Тищенко
Прима виграв фінал суперспринту на чемпіонаті України
#Прима

Джерело - Чемпіон.

В рамках чемпіонату України в Буковелі відбувся фінал суперспринту у чоловіків, що проходив у форматі мас-старту, але з можливістю використання по одному додатковому патрону на кожному з рубежів.

Перемогу в гонці відсвяткував Артем Прима, який у кваліфікації став лише 15-м, але приберіг сили для фіналу. Богдан Цимбал став другим. А Артем Тищенко та Тарас Лесюк розіграли бронзу суперспринту на фінішній прямій, і виграв цю боротьбу Тищенко.

Чемпіонат України
Суперспринт
Фінал, 24 березня

1.  Артем Прима  (0+1+0+0)  14:51,9

2.  Богдан Цимбал  (3+0+0+0)  +12,4

3.  Артем Тищенко  (0+0+0+2)  +18,3

Нагадаємо, що у кваліфікації суперспринту найкращий час показав Артем Тищенко.

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