Прима виграв фінал суперспринту на чемпіонаті України

У трійку призерів також потрапили Цимбал та Тищенко

Джерело - Чемпіон.

В рамках чемпіонату України в Буковелі відбувся фінал суперспринту у чоловіків, що проходив у форматі мас-старту, але з можливістю використання по одному додатковому патрону на кожному з рубежів.

Перемогу в гонці відсвяткував Артем Прима, який у кваліфікації став лише 15-м, але приберіг сили для фіналу. Богдан Цимбал став другим. А Артем Тищенко та Тарас Лесюк розіграли бронзу суперспринту на фінішній прямій, і виграв цю боротьбу Тищенко.

Чемпіонат України

Суперспринт

Фінал, 24 березня

1. Артем Прима (0+1+0+0) 14:51,9

2. Богдан Цимбал (3+0+0+0) +12,4

3. Артем Тищенко (0+0+0+2) +18,3

Нагадаємо, що у кваліфікації суперспринту найкращий час показав Артем Тищенко.