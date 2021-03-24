Тищенко переміг у кваліфікації суперспринту на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 березня, відбувся чоловічий суперспринт на чемпіонаті України з біатлону в Буковелі.
У чоловічій кваліфікації найкращий час показав Артем Тищенко. Всього секунду Артему поступилися Тарас Лесюк та Віталій Труш.
Один з лідерів збірної України Артем Прима зайняв 15-е місце.
Чемпіонат України
Суперспринт. Кваліфікація
1. Артем Тищенко - 8.52,7 (0+1)
2. Тарас Лесюк - 0,5 (0+2)
3. Віталій Труш - 1,2 (0+1)
4. Денис Насико - 5,7 (2+2)
5. Богдан Цимбал - 18,2 (1+3) ...
15. Артем Прима - 1.01,2 (1+3)
Кращі 20 біатлоністів за підсумками суперспринту кваліфікуються в фінал суперспринту, який буде проходити в форматі масстарту.