Тищенко переміг у кваліфікації суперспринту на чемпіонаті України

У Буковелі стартувала програма другої частини чемпіонату України нинішнього сезону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 березня, відбувся чоловічий суперспринт на чемпіонаті України з біатлону в Буковелі.

У чоловічій кваліфікації найкращий час показав Артем Тищенко. Всього секунду Артему поступилися Тарас Лесюк та Віталій Труш.

Один з лідерів збірної України Артем Прима зайняв 15-е місце.

Чемпіонат України

Суперспринт. Кваліфікація

1. Артем Тищенко - 8.52,7 (0+1)

2. Тарас Лесюк - 0,5 (0+2)

3. Віталій Труш - 1,2 (0+1)

4. Денис Насико - 5,7 (2+2)

5. Богдан Цимбал - 18,2 (1+3) ...

15. Артем Прима - 1.01,2 (1+3)

Кращі 20 біатлоністів за підсумками суперспринту кваліфікуються в фінал суперспринту, який буде проходити в форматі масстарту.